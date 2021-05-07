Унаи Эмери: Лучшие голевые моменты были у «Арсенала», но «Вильярреал» заслуженно вышел в финал

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери оценил игру своей команды в ответном матче против «Арсенала» в полуфинале Лиги Европы.

После домашней победы 2:1 испанская команда добилась ничьей 0:0 в Лондоне.

«Я очень горд, потому что для нас этот успех – важнейшее достижение, а «Арсенал» – очень хорошая команда, – заявил Эмери в интервью для BT Sport. – Думаю, мы заслуженно вышли в финал Лиги Европы.

Сегодня мы отработали очень хорошо. Хорошо защищались и старались контролировать игру при помощи владения мячом. У нас было несколько возможностей забить, хотя, конечно же, лучшие голевые моменты были у «Арсенала».

Сегодня мы насладимся моментом, а затем будем готовиться к игре против «Манчестер Юнайтед». Мы заслужили сыграть в этом финале и покажем свою лучшую игру. Мы очень хотим завоевать титул».