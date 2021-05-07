Паулу Фонсека: «Рома» сделала все, что могла, однако «МЮ» реализовал все свои шансы

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал неудачу своей команды в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

Римская команда уступила 2:6 на «Олд Траффод», а дома победила 3:2.

«Нам было по силам выйти в финал Лиги Европы, хотя нашим соперником был «Манчестер Юнайтед», – отметил Фонсека в интервью для Sky Sport Italia. – На «Олд Траффорд» мы вели в счете после первого тайма, но затем все пошло не так.

Было очень трудно рассчитывать на победу 4:0 дома, но мы сделали все, что только могли и забили три гола сегодняшним вечером. К сожалению, «МЮ» по сути реализовал все свои шансы».

Со следующего сезона с «Ромой» будет работать другой португальский тренер Жозе Моуринью.