СМИ: Зидан может покинуть пост главного тренера «Реала» по окончанию сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост по окончанию сезона. Об этом сообщает Goal.com.

Как отмечает источник, многим игрокам французский специалист кажется уставшим из-за коронавирусных ограничений, действующих в клубе, а иногда и раздраженным, что усугубляется критикой и частотой травм футболистов. Помимо прочего некоторые старожилы команды, такие как Марсело и Иско, недовольны тем, что потеряли место в стартовом составе.

В случае, если Зидан уйдет из «Реала», клуб попробует заменить его легендой клуба Раулем или главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом, который уйдет из национальной команды после Евро-2020.

Отметим, что по контракту француз должен проработать в «королевском» клубе до 2022 года.