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Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Читтаделла 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.70
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Италия - Серия B 15:00 Венеция 0 Порденоне 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Болгария - Первая лига 17:30 Берое 0 Арда 0 П1 1.96 Х 3.30 П2 3.80
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Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Эльче 0 П1 1.50 Х 4.00 П2 8.20
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.42 Х 4.90 П2 7.90
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лилль 0 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.98
07 мая 10:16
автор: Максим Скороходов

СМИ: Зидан может покинуть пост главного тренера «Реала» по окончанию сезона

Некоторые игроки «сливочных» отмечают, что французский специалист выглядит уставшим.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост по окончанию сезона. Об этом сообщает Goal.com.

Как отмечает источник, многим игрокам французский специалист кажется уставшим из-за коронавирусных ограничений, действующих в клубе, а иногда и раздраженным, что усугубляется критикой и частотой травм футболистов. Помимо прочего некоторые старожилы команды, такие как Марсело и Иско, недовольны тем, что потеряли место в стартовом составе.

В случае, если Зидан уйдет из «Реала», клуб попробует заменить его легендой клуба Раулем или главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом, который уйдет из национальной команды после Евро-2020.

Отметим, что по контракту француз должен проработать в «королевском» клубе до 2022 года.

источник: Goal.com
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