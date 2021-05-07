«Милан» рассматривает вариант с покупкой Влашича

Итальянский «Милан» может купить у ЦСКА хорватского полузащитника Николу Влашича, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, «красно-черные» готовы заплатить за футболиста 20 млн евро, надеясь, что ЦСКА, который ранее был готов продать своего игрока не менее чем за 30 млн евро (именно такой суммой оценивает полузащитника популярный портал Transfermarkt), снизит стоимость футболиста из-за кризиса, связанного с коронавирусом.

Напомним, что по контракту Влашич должен выступать за армейский клуб до окончания сезона-2023/24.

Добавим, что в текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 34-х матчах, в которых забил 12 голов и отдал шесть голевых передач.