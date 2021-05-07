Георгий Зотов: «Кубань» не заплатила мне за девять месяцев

Защитник «Рубина» Георгий Зотов, ранее выступавший за «Кубань», рассказал о задержках зарплаты в краснодарском клубе.

«В «Кубани» с деньгами было совсем плохо. Я пробыл в «Кубани» одиннадцать месяцев, и зарплату за девять месяцев мне до сих пор не отдали. Обращение в Палату по разрешению споров не помогло. Там же все просто сделано: «Кубань» объявила себя банкротом и может никому ничего не возвращать», - приводит слова футболиста «Матч-ТВ».

Напомним, что «Кубань» была признана банкротом в 2018 году.

В нынешнем сезоне Зотов провел в РПЛ 15 матчей, сделал одну голевую передачу. За казанский клуб защитник выступает с 2020 года.