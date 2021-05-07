Черчесов назвал фаворитов Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал фаворитов грядущего чемпионата Европы по футболу.

«Есть несколько фаворитов, но многое будет зависеть о того, в каком состоянии эти команды приехали, есть ли травмированные. Если говорить об именах, то назову и действующих чемпионов мира французов, и итальянцев, очень уверенно прошедших отборочный этап, и немцев, и англичан, и бельгийцев», - приводит слова Черчесова «МК-Спорт».

Напомним, что сборная России попала в группу В, где сыграет с Данией, Финляндией и Бельгией.

Матчи этой группы пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, команда Черчесова проведет две из трех игр группового этапа в российском городе.