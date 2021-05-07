Станислав Черчесов: На Евро-2020 будем двигаться вперед от матча к матчу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какую задачу на грядущем чемпионате Европы ставит перед своей командой.

«Объективно мы не фавориты Евро, как не называли себя в числе основных претендентов перед ЧМ-2018. Наша главная задача - хорошо подготовить команду, а затем двигаться вперед от матча к матчу», - приводит слова Черчесова «МК-Спорт».

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы, в том числе в российском Санкт-Петербурге.