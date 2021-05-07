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Италия - Серия B 15:00 Венеция 0 Порденоне 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 3.80
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Эмполи 0 П1 1.74 Х 3.80 П2 4.80
Италия - Серия B 15:00 Фрозиноне 0 Виченца 0 П1 2.43 Х 2.85 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Козенца 0 Монца 0 П1 5.10 Х 3.70 П2 1.73
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 Пиза 0 П1 1.59 Х 3.90 П2 6.10
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Пескара 0 П1 1.81 Х 3.70 П2 4.50
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Кьево 0 П1 9.20 Х 4.70 П2 1.38
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Читтаделла 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 Реджина 0 П1 1.67 Х 3.70 П2 5.70
Италия - Серия B 15:00 Реджана 0 СПАЛ 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.44
Болгария - Первая лига 17:30 Берое 0 Арда 0 П1 1.96 Х 3.30 П2 3.80
Россия - Премьер-Лига 18:00 Ахмат 0 Тамбов 0 П1 1.12 Х 10.0 П2 23.0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Санкт-Паули 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Дармштадт 98 0 П1 2.50 Х 3.80 П2 2.60
Россия - Премьер-Лига 20:00 Сочи 0 Ротор 0 П1 1.43 Х 4.50 П2 8.70
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА 1948 0 ЦСКА С 0 П1 15.5 Х 5.60 П2 1.20
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 21:00 Цуг 0 Женева-Серветт 0 П1 1.76 Х 4.50 П2 3.30
Италия - Серия А 21:30 Доломити Энерг 0 Бриндизи 0
Испания - Сегунда 22:00 Тенерифе 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 2.80 П2 2.60
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Эльче 0 П1 1.50 Х 4.00 П2 8.20
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лилль 0 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.98
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.42 Х 4.90 П2 7.90
07 мая 12:45
автор: Максим Скороходов

«Бавария» готова продать Левандовски

Мюнхенский клуб просит за своего лидера 60 миллионов евро.

Мюнхенская «Бавария» готова продать своего нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, польским нападающим интересуются английские «Челси» и «Манчестер Сити», а также французский «ПСЖ». «Бавария» готова вести переговоры, но хочет получить за лидера своей атаки не менее 60 млн. евро (именно в такую сумму оценивает футболиста популярный портал Transfermarkt).

Сам Левандовски, чей контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года, еще не принял решение по поводу своего будущего.

Отметим, что 32-летний нападающий в этом сезоне забил 43 гола и отдал 8 голевых передач в 37 матчах.

источник: ESPN
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