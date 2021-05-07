«Бавария» готова продать Левандовски

Мюнхенская «Бавария» готова продать своего нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, польским нападающим интересуются английские «Челси» и «Манчестер Сити», а также французский «ПСЖ». «Бавария» готова вести переговоры, но хочет получить за лидера своей атаки не менее 60 млн. евро (именно в такую сумму оценивает футболиста популярный портал Transfermarkt).

Сам Левандовски, чей контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года, еще не принял решение по поводу своего будущего.

Отметим, что 32-летний нападающий в этом сезоне забил 43 гола и отдал 8 голевых передач в 37 матчах.