СМИ опубликовали текст последнего сообщения Месси бывшего президенту «Барселоны» Бартомеу

Каталонским СМИ удалось разузнать содержания последних разговоров капитана «Барселоны» Лионеля Месси и экс-президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. 27 октября 2020 года функционер подал в отставку, в преддверии ожидаемого вотума недоверия. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации Catalunya Radio, после назначения Рональда Кумана на пост главного тренера сине-гранатовых аргентинец провел встречу с нидерландским специалистом. Во время беседы 33-летний аргентинец дал понять Куману, что с большой вероятностью покинет команду. В тот же день информация о их разговоре просочилась в СМИ - Месси решил, что в этом виноват Бартомеу.

«Ты сливаешь информацию. Черт возьми, ты снова пытаешься меня поиметь», - написал Лионель президенту «Барселоны».

Спустя пять дней после инцидента Месси направил в клуб официальный запрос на трансфер. Впоследствии его уговорили остаться в команде еще на сезон.

Контракт Месси с «блауграной» заканчивается 30 июня 2021 года и до сих неизвестно, останется ли обладатель шести «Золотых мячей» в родном клубе или нет.