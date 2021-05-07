Владимир Федотов: Если прорвемся в еврокубки, «Сочи» понадобится два состава

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выразил мнение о составе его команды.

«Работа ведется. Если прорвемся в еврокубки, «Сочи» понадобится два состава, чтобы успешно играть в обоих турнирах. Нужна конкуренция. Как сказал Гвардиола, чтобы добиваться результатов, нужны высококлассные футболисты», - приводит слова специалиста RT, ссылаясь на «Матч-ТВ».

Отметим, что после 28 туров «Сочи» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 49 очков.

Напомним, российский тренер возглавляет сочинский клуб с 2020 года.