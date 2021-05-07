Хохлов - о матче «Локомотив» - «Динамо»: Каждая из команд может отнять друг у друга очки

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Каждая из команд будет решать свою задачу: «Локомотив» будет бороться за второе место, а «Динамо» — за еврокубковую зону, поэтому надо выигрывать. Судя по весеннему отрезку, «Локо» выступает и выглядит поуверенней, а так, каждая из команд может отнять друг у друга очки завтра», - приводит слова специалиста «СЭ».

После 28 туров в РПЛ железнодорожники занимают третью позицию, набрав 52 очка. Бело-голубые же находятся на седьмой строчке - 46 баллов.

Матч «Локомотив» - «Динамо» пройдет 8 мая в Химках.