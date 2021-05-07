Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что клуб хочет сохранить Сергеева в команде

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал сообщения СМИ о том, что нападающего самарской команды хочет купить «Краснодар».

«Нам не поступало предложений от «Краснодара. Хочу подчеркнуть, что у Ивана действующий контракт до 2022 года. Наши переговоры строятся на том, что мы пытаемся улучшать условия, чтобы создать предпосылки для сохранения Ивана в команде», - приводит слова Калакуцкого «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне футбольной национальной лиги 25-летний нападающий забил 39 голов в 40 матчах.