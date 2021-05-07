Сайто - об игре «Рубина»: Команда сейчас выступает отлично, у нас есть шансы попасть в еврокубки

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто поделился мнением о выступлениях казанской команды в этом году и рассказал о восстановлении после тяжелой травмы.

«Мне удалось восстановиться раньше положенного срока благодаря нашему медицинскому штабу, нашим физиотерапевтам, а также благодаря специалистам из Финляндии, где я делал операцию. Мне оставалось только слушать их и делать то, что они скажут. Команда сейчас играет отлично, у нас есть шансы попасть в еврокубки - в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Осталось всего две решающие встречи. В команде царит прекрасная атмосфера. Конечно, я не знаю, как завершатся две последние игры, но ребята будут делать все для победы», - приводит слова футболиста официальный сайт казанцев.

В ближайшем матче чемпионата России «Рубин» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 8 мая в 16:30 по московскому времени.

После 28 матчей в РПЛ казанский клуб находится на четвертой строчке, набрав 49 очков. Туляки же расположились на 13-м месте - 23 балла.