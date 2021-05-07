Марез признан лучшим игроком ответных полуфиналов Лиги чемпионов

Алжирский полузащитник «Манчестер Сити» Реяд Марез признан лучшим игроком ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, что полузащитник «Манчестер Сити» отличился дублем в ворота «ПСЖ», матч закончился со счетом 2:0, а «горожане» выиграли общее противостояние с французским топ-клубом с разницей в три мяча (4:1).

Добавим, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Челси», матч пройдет 29 мая в турецком Стамбуле.