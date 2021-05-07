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Италия - Серия B 15:00 Венеция 0 Порденоне 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 3.80
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Эмполи 0 П1 1.74 Х 3.80 П2 4.80
Италия - Серия B 15:00 Фрозиноне 0 Виченца 0 П1 2.43 Х 2.85 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Козенца 0 Монца 0 П1 5.10 Х 3.70 П2 1.73
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 Пиза 0 П1 1.59 Х 3.90 П2 6.10
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Пескара 0 П1 1.81 Х 3.70 П2 4.50
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Кьево 0 П1 9.20 Х 4.70 П2 1.38
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Читтаделла 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 Реджина 0 П1 1.67 Х 3.70 П2 5.70
Италия - Серия B 15:00 Реджана 0 СПАЛ 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.44
Болгария - Первая лига 17:30 Берое 0 Арда 0 П1 1.96 Х 3.30 П2 3.80
Россия - Премьер-Лига 18:00 Ахмат 0 Тамбов 0 П1 1.12 Х 10.0 П2 23.0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Дармштадт 98 0 П1 2.50 Х 3.80 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Санкт-Паули 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Сочи 0 Ротор 0 П1 1.43 Х 4.50 П2 8.70
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА 1948 0 ЦСКА С 0 П1 15.5 Х 5.60 П2 1.20
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 21:00 Цуг 0 Женева-Серветт 0 П1 1.76 Х 4.50 П2 3.30
Италия - Серия А 21:30 Доломити Энерг 0 Бриндизи 0
Испания - Сегунда 22:00 Тенерифе 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 2.80 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.42 Х 4.90 П2 7.90
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лилль 0 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.98
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Эльче 0 П1 1.50 Х 4.00 П2 8.20
Марез признан лучшим игроком ответных полуфиналов Лиги чемпионов
07 мая 14:02
автор: Максим Скороходов

Марез признан лучшим игроком ответных полуфиналов Лиги чемпионов

Выбор лучшего игрока недели проводился с помощью интернет-голосования.

Алжирский полузащитник «Манчестер Сити» Реяд Марез признан лучшим игроком ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, что полузащитник «Манчестер Сити» отличился дублем в ворота «ПСЖ», матч закончился со счетом 2:0, а «горожане» выиграли общее противостояние с французским топ-клубом с разницей в три мяча (4:1).

Добавим, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Челси», матч пройдет 29 мая в турецком Стамбуле.

источник: UEFA (УЕФА)
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