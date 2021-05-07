СМИ: Полузащитником «Уфы» Голубевым интересуются «Локомотив» и «Краснодар»

Как сообщает RT, опорный полузащитник «Уфы» Артем Голубев может в следующем сезоне сменить команду.

22-летним полузащитником интересуются «Локомотив», «Краснодар» и вышедшие в российскую премьер-лигу «Крылья Советов», у которых в составе на данный момент всего два опорных хавбека.

У московского клуба нет проблем на данной позиции, но железнодорожники, по словам источника, не прочь увеличить конкуренцию. Что касается «Краснодара», то клуб, прежде всего, хочет вернуть своего воспитанника, которого ранее продали в «Уфу».

Добавим, что Голубев провел в этом сезоне 28 игр, в которых забил один гол. Популярный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 млн евро.