Газизов попросит Зинченко привести Кубок чемпионов в Уфу, в случае победы «Манчестер Сити» в турнире

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что попросит бывшего игрока команды Александра Зинченко, выступающего за «Манчестер Сити», привести Кубок чемпионов в Уфу, если он станет победителем Лиги чемпионов сезона-2020/21.

«Конечно, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто. Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе», - приводит слова Газизова Sport24.ru.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с другим английским клубом, лондонским «Челси».