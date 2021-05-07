Сын Каррагера может перейти в «Эвертон»

Как сообщает «The Times», в настоящее время 18-летний Каррагер-младший, играющий на позиции центрального защитника и выступающий за молодежную команду «Уигана», ведет переговоры с «ирисками».

Напомним, его отец, Джейми Каррагер, всю свою карьеру провел в «Ливерпуле», сыграв за мерсисайдцев 737 матчей и повесив бутсы на гвоздь в 2013 году.

Вместе с командой Каррагер-старший выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы и Лигу чемпионов.