Арбитр Васильев отстранен от работы на матчах РПЛ

Российский арбитр Станислав Васильев будет отстранен от работы на матчах РПЛ за результативную ошибку во встрече 28-го тура между волгоградским «Ротором» и грозненским «Ахматом».

Игра закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча с «Ахматом». В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ.

По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До ее окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», — цитирует РФС председателя ЭСК РФС Ашота Хачатурянца.