Хосеп Гвардиола: Сейчас нет мыслей о финале Лиги чемпионов

«Я всегда говорил, что победа в АПЛ более значима. С материальной точки зрения для любого клуба важнее квалифицироваться в следующую Лигу чемпионов. У нас осталось четыре игры и мы сделаем все, чтобы завоевать титул в ближайшие выходные. Сейчас нет мыслей о финале Лиги чемпионов», - цитирует испанского специалиста «ТАСС».

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведет 8 мая дома против «Челси». Также клубам предстоит встреча в финале Лиги чемпионов.

В чемпионате Англии «горожане» уверенно лидируют, набрав 80 очков после 34-х туров.

В оставшихся четырех встречах АПЛ подопечным Гвардиолы осталось набрать три очка, чтобы завоевать чемпионский титул.