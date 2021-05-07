Глушаков возобновил тренировки перед игрой со «Спартаком»

34-летний полузащитник «Химок» Денис Глушаков приступил к тренировкам после полученной травмы, об этом сообщает твиттер подмосковной команды.

10 мая коллектив Игоря Черевченко проведет гостевой матч с московским «Спартаком».

За два тура до конца чемпионата России красно-белые с 53 очками занимают второе место в турнирной таблице. У «Химок» 44 балла, с которыми они располагаются на восьмой строчке.

Глушаков в текущем сезоне РПЛ провел 15 матчей, в которых забил три гола и сделал один результативный пас.