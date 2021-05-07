Бывший скаут «Арсенала» и «Эвертона» считает, что Сафонову нужно уезжать в «Брайтон»

«Всегда говорил, что это правильный ход для российского футболиста — в раннем возрасте переходить в сильный европейский чемпионат. »Брайтон» - не топ-клуб и не безнадежный аутсайдер, Матвей сможет там получать игровую практику и развиваться дальше.

Не во всех английских командах вратари хорошо играют ногами, а в этом аспекте Сафонову как раз нужно прибавлять.

Попадание в АПЛ — это очень большой шанс. Судя по Матвею, парень он серьезный — гулять и пить шампанское не будет. По голове также бить никого не станет, а спортивные перспективы у него точно есть», - сказал Кучеров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне 22-летний вратарь «Краснодара» провел 26 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 39 мячей.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку английского «Брайтона».