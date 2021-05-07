Калакуцкий – перед финалом Кубка России: Переоценить значимость матча невозможно

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий поделился эмоциями от предстоящего финала Кубка России, в котором самарский клуб сыграет с московским «Локомотивом».

— Это большое событие для Самары, учитывая то, что последний матч такого уровня был у нас в 2004 году. На следующий год клубу будет 80 лет, переоценить значимость матча невозможно, — сказал Калакуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что железнодорожники являются восьмикратными обладателями Кубка России, «Крылья Советов» в 2004 году дошли до финала, где уступили грозненскому «Тереку».