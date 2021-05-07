«Лион» может перехватить Виторию у «Спартака»

Экс-главный тренер лиссабонской «Бенфики» Руй Витория попал в сферу интересов французского «Лиона», сообщает Maisfutebol.

По информации различных источников, московский «Спартак» практически договорился со специалистом о соглашении по схеме «2+1», однако французы внимательно следят за развитием переговоров.

Последним местом работы Витории был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Напомним, по окончании текущего сезона действующий наставник москвичей Доменико Тедеско покинет команду.

Также сообщалось об интересе «Спартака» к рулевому итальянской «Ромы» Паулу Фонсеке.