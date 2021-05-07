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07 мая 20:35
автор: Александр Шульгин

Игор Юкич: Олич созрел для работы главным тренером

Тренер ЦСКА Игор Юкич рассказал, за счет чего рулевой армейцев Ивица Олич может привести команду к успеху.

«Поверьте, Олич действительно созрел для работы главным тренером. Он три года провел в штабе сборной Хорватии и был очень важной фигурой. Его заслуга в том, что команда блестяще выступила на чемпионате мира в России, очень велика. К тому же, Олич четыре года обучался на тренерских курсах УЕФА и получил лицензию Pro.

Реальный эффект от работы Олича можно будет увидеть в следующем сезоне», - приводит слова Юкича клубная пресс-служба.

Напомним, Ивица Олич возглавил армейцев 2 апреля. Под его руководством команда провела пять матчей в РПЛ, в которых дважды победила, столько же раз проиграла и один матч свела к ничьей. В Кубке России на счету Олича одна победа и одно поражение.

источник: ПФК ЦСКА
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