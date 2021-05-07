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Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Эльче 0 П1 1.47 Х 4.30 П2 8.20
07 мая 20:56
автор: Александр Шульгин

УЕФА опубликовал заявление по девяти клубам - участникам Суперлиги

В состав участников турнира на данный момент входят только мадридский «Реал», «Барселона» и туринский «Ювентус».

В тексте заявления, приведенном пресс-службой организации, в числе прочего отмечается, что клубы в качестве жеста доброй воли сделает пожертвование на общую сумму 15 миллионов евро, которое будет использовано на благо детей, молодежи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию, а также УЕФА будут удержаны пять процентов доходов, которые они получили бы от клубных турниров под эгидой организации за один сезон.

Напомним, что большинство клубов покинули проект после резкой критики со стороны болельщиков и угрозы санкций от УЕФА.

источник: UEFA (УЕФА)
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