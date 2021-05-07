Арбитру Васильеву предложат пройти полиграф

Арбитру Станиславу Васильеву, отстраненному от судейства за ошибочное решение в матче 28-го тура РПЛ ЦСКА - «Уфа», будет предложено пройти проверку на полиграфе, сообщает «РБ-Спорт».

Напомним, ранее ЭСК РФС вынес единогласное решение о том, что Васильев ошибочно не назначил пенальти в ворота уфимцев на 86-й минуте встречи при счете 1:1.

Председатель ЭСК Ашот Хачатурянц заявил, что в отношении судьи будет проведена служебная проверка, по итогам которой будет принято решение о его дальнейшей работе.