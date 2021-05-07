Чеферин прокомментировал санкции УЕФА в отношении девяти клубов

- Две недели назад я говорил, что нужна сильная воля, чтобы признать свою ошибку, особенно в эти дни обсуждений в социальных сетях. Эти клубы сделали это. Принимая свои обязательства и готовность исправить сделанные ошибки, УЕФА хочет оставить эту главу позади и двигаться вперед в позитивном духе.

Объявленные меры значительные, но УЕФА не удержит ни одного финансового штрафа. Все средства будут направлены в молодежный и массовый футбол по всей Европе, включая Великобританию, - приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Напомним, согласно плану «реинтеграции» девяти клубов, покинувших Суперлигу, обратно в турниры, проводимые под эгидой УЕФА, экс-участники проекта обязуются выплатить по 15 миллионов евро каждый в поддержку молодежного футбола, отдать пять процентов своих доходов от участия в еврокубках, а также заплатить штраф в размере 100 миллионов евро в случае рецидива (участия в подобных Суперлиге проектах).

В отношении клубов, оставшихся в Суперлиге - «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» - будут возбуждены дела в дисциплинарных инстанциях УЕФА.