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«Сочи» дома на последних секундах вырвал победу у «Ротора»
07 мая 22:00
автор: Александр Шульгин

«Сочи» дома на последних секундах вырвал победу у «Ротора»

Матч 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ротором», проходивший на домашней арене южан, завершился победой хозяев со счетом 2:1

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте: отличился нападающий Александр Руденко.

Гости смогли отыграться еще до перерыва: на 30-й минуте красивый удар удался форварду волгоградцев Алексею Щеткину.

Победный мяч на третьей добавленной минуте встречи забил Артур Юсупов.

Сочинцы набрали 52 очка и догнали идущий третьим московский «Локомотив».

Волгоградцы баллами остались 14-и (21 очко).

В заключительном туре подопечные Владимира Федотова поедут в гости к «Химкам», а «Ротор» отправится в Казань.

Чемпионат России (РПЛ)

29-й тур

«Сочи» - «Ротор» (Волгоград) – 2:1 (1:1)

Голы: Руденко, 9; Юсупов, 90 – Щеткин, 30

«Сочи»: Заболотный Н., Маргасов (Набиуллин, 71), Цаллагов, Заика, Миладинович, Мевля, Прохин, Юсупов, Нобоа, Заболотный А., Руденко (Бурмистров, 46).

«Ротор»: Чондрич, Гогуа, Кверквелия, Степанов, Алейник, Жигулев, Давиташвили, Фламарион, Щеткин (Песегов, 65), Макаров, Кипиани (Байрыев, 83).

Предупреждения: Мевля, 67 - Жигулев, 41; Макаров, 65, Давиташвили, 84

Главный арбитр: Сергей Карасев

7 мая, Сочи, стадион «Фишт».

источник: «Советский спорт»
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