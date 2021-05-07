«Сочи» дома на последних секундах вырвал победу у «Ротора»

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте: отличился нападающий Александр Руденко.
Гости смогли отыграться еще до перерыва: на 30-й минуте красивый удар удался форварду волгоградцев Алексею Щеткину.
Победный мяч на третьей добавленной минуте встречи забил Артур Юсупов.
Сочинцы набрали 52 очка и догнали идущий третьим московский «Локомотив».
Волгоградцы баллами остались 14-и (21 очко).
В заключительном туре подопечные Владимира Федотова поедут в гости к «Химкам», а «Ротор» отправится в Казань.
Чемпионат России (РПЛ)
29-й тур
«Сочи» - «Ротор» (Волгоград) – 2:1 (1:1)
Голы: Руденко, 9; Юсупов, 90 – Щеткин, 30
«Сочи»: Заболотный Н., Маргасов (Набиуллин, 71), Цаллагов, Заика, Миладинович, Мевля, Прохин, Юсупов, Нобоа, Заболотный А., Руденко (Бурмистров, 46).
«Ротор»: Чондрич, Гогуа, Кверквелия, Степанов, Алейник, Жигулев, Давиташвили, Фламарион, Щеткин (Песегов, 65), Макаров, Кипиани (Байрыев, 83).
Предупреждения: Мевля, 67 - Жигулев, 41; Макаров, 65, Давиташвили, 84
Главный арбитр: Сергей Карасев
7 мая, Сочи, стадион «Фишт».