Руй Витория: Мне нужен клуб с перспективой выигрывать титулы

«Своему работодателю я бы сказал, что он нанимает не просто тренера, а партнера. После этого я бы отметил стиль своей работы, а именно: мои команды организованы и постоянно прогрессируют. Я оставляю след в каждом клубе. Я амбициозный человек, мне нужен клуб с перспективой выигрывать титулы» - цитирует специалиста L'Equipe.

Напомним, по сообщениям различных СМИ португалец может возглавить московский «Спартак» или французский «Лион».

Последним местом работы Витории был аравийский «Аль-Наср».