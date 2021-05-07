Головин может пропустить матч с «Реймсом»

Об этом заявил главный тренер монегасков Нико Ковач.

«Нам нужно действовать согласно протоколу, чтобы позволить Головину вернуться в общую группу. Мы не будем рисковать. Нужно сдать отрицательный тест, а затем пройти медицинское обследование. Мы не хотим поступать неразумно независимо от того, что поставлено на карту.

Если медицинский штаб скажет, что всё в порядке, то он будет в общей группе, в противном случае будут соблюдены все меры предосторожности, и он присоединится к нам в следующих встречах», — сказал Ковач.

Напомним, что Головин переболел коронавирусом, в связи с чем пропустил последние игры команды.

В текущем сезоне Головин провел 18 матчей в Лиге 1, забив четыре мяча и сделав восемь результативных передач.