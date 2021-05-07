Генеральный директор «Сочи» отказался комментировать информацию о переходе Заболотного в ЦСКА

«Невероятная концовка! Если честно, до конца верил, что вырвем победу. Тяжелая игра, было много невынужденных ошибок у ребят, но бог с нами. Еще один шаг к еврокубкам сделан.

Заболотный уходит в ЦСКА? Без комментариев, не хочу даже это обсуждать», — приводит слова руководителя телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в 29-м туре РПЛ сочинцы дома на последних секундах вырвали победу у волгоградского «Ротора» со счетом 2:1 и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

Ранее в СМИ появилась информация о том что нападающий сочинского клуба и сборной России Антон Заболотный подписал контракт с ЦСКА.