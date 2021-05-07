Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио»

30-летний нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку своей команды на домашний матч 35-го тура чемпионата Италии с римским «Лацио», об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

Встреча начнется во Флоренции 8 мая в 21:45 мск.

В текущем сезоне серии а Кокорин выходил на поле в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

У «фиолетовых» в активе 35 очков, с которыми они занимают 14-е место в турнирной таблице. Римляне с 64 баллами располагаются на шестой строчке.