Федотов – после матча «Сочи» – «Ротор»: Победа была заслуженной

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат прошедшей встречи.

— Победа была заслуженной, быстро забили гол. В последние дни говорили о правильном эмоциональном состоянии. Когда играли правильно, то мы создавали моменты. Игра Заболотного? Зверюга. У него были хорошие единоборства. В целом очень хорошая игра. Но когда эмоциональность зашкаливает, нападающему иногда не хватает точности удара. Есть над чем работать, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Сочи» поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 балла, у волгоградцев осталось 21 очко, с которыми они располагаются на 14-й строчке.