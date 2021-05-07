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07 мая 23:05
автор: Артем Спиридонов

Федотов – после матча «Сочи» – «Ротор»: Победа была заслуженной

Сочинский клуб в 29-м туре чемпионата России на своем поле добился победы над волгоградской командой со счетом 2:1, забив гол на 93-й минуте матча.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат прошедшей встречи.

— Победа была заслуженной, быстро забили гол. В последние дни говорили о правильном эмоциональном состоянии. Когда играли правильно, то мы создавали моменты. Игра Заболотного? Зверюга. У него были хорошие единоборства. В целом очень хорошая игра. Но когда эмоциональность зашкаливает, нападающему иногда не хватает точности удара. Есть над чем работать, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Сочи» поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 балла, у волгоградцев осталось 21 очко, с которыми они располагаются на 14-й строчке.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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