Хасанби Биджиев - о поражении «Ротора» от «Сочи»: Атмосфера в раздевалке соответствует результату

«Счет не по игре, мы играли нормально. Вещи, которые наметили, все выполнялись. Но тут закон: моменты были, их нужно было реализовать, а так один момент в конце всё решил. Хочу поблагодарить болельщиков, их много было на трибунах, жаль, что мы не сумели их порадовать. Атмосфера в раздевалке? Соответствующая результату, ребята расстроены, мы могли победить и на это рассчитывали, но недоработали в обороне и получили гол в свои ворота», — посетовал Биджиев в эфире канала «Матч Премьер».

Напомним, в матче 29-го тура РПЛ волгоградский «Ротор» на выезде проиграл «Сочи» со счетом 1:2, пропустив второй мяч на третьей добавленной минуте, и остался на 14-м месте.

В заключительном туре подопечные Биджиева сыграют в Казани с «Рубином».