«Ньюкасл» на выезде победил «Лестер»

В 35-м туре чемпионата Англии «Лестер» на своем поле уступил со счетом 2:4 «Ньюкаслу».

В составе победителей голами отметились Джозеф Уиллок (22-я минута), Пол Дамметт (34-я) и Каллам Уилсон (65-я и 74-я).

У хозяев гол на 80-й минуте забил полузащитник Марк Олбрайтон, а спустя семь минут Келечи Ихеаначо установил окончательный счет в матче.

«Лестер» остался на третьем месте в турнирной таблице с 63 очками, «сороки» поднялись на 13-ю строчку, набрав 39 баллов.

14 мая «Ньюкасл» примет чемпиона Англии «Манчестер Сити», «лисы» 11 мая проведут гостевой матч с «Манчестер Юнайтед».