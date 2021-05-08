Дзюба не полетел в Уфу на матч 29-го тура РПЛ

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба не примет участие в матче 29-го тура чемпионата России, об этом сообщает Rusfootball.info.

Команда Сергея Семака в 28-м туре гарантировала себе чемпионство в РПЛ, обыграв дома «Локомотив» со счетом 6:1.

Дзюба в текущем сезоне чемпионата России провел 26 матчей, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.

У «Зенита» 61 очко за два тура до конца чемпионата, у ближайшего преследователя московского «Спартака» на восемь баллов меньше.

«Уфа» занимает 15-е, предпоследнее, место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.