Голубев – перед матчем «Уфа» – «Зенит»: Очки нужны нам как воздух

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НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Вашингтон Кэпи 0 Филадельфия Фл 1 П1 1.90 Х 4.50 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 3' Филадельфия Си 9 Нью-Орлеан Пел 4 П1 1.13 П2 6.00
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Тампа-Бэй Лайт 0 Даллас Старз 0 П1 3.20 Х 4.10 П2 1.92
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Коламбус Блю Д 1 Детройт Ред Уи 0 П1 2.17 Х 4.00 П2 2.90
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Чикаго Буллз 0 Бостон Селтикс 0 П1 2.50 П2 1.56
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Майами Хит 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.32 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Милуоки Бакс 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.07 П2 9.30
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Уайл 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.56 Х 4.70 П2 5.10
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнет 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.32 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Даллас Маверик 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.21 П2 4.60
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Юта Джаз 0 Денвер Наггетс 0 П1 1.54 П2 2.55
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 2.65 П2 1.51
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.39 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 1.30 П2 3.70
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Колорадо Эвела 0 П1 4.70 Х 4.70 П2 1.60
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Вегас Голден Н 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 1.86 Х 4.40 П2 3.50
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Аризона Койотс 0 П1 2.50 Х 4.10 П2 2.42
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Зенит 0 П1 2.80 Х 3.70 П2 2.45
Франция - Лига 1 14:00 Нант 0 Бордо 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Вюрцбургер Кик 0 Оснабрюк 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Гройтер Фюрт 0 Карлсруэ 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Фортуна 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.57 Х 4.10 П2 6.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Ковентри Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Престон Норт Э 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Куинз Парк Рей 0 Лутон Таун 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Барнсли 0 Норвич Сити 0 П1 2.85 Х 3.40 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 14:30 Дерби Каунти 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.37 Х 3.30 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.80 Х 4.00 П2 4.30
Англия - Премьер-лига 14:30 Лидс Юнайтед 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.50 Х 3.80 П2 2.05
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Сток Сити 0 П1 1.75 Х 4.00 П2 4.60
08 мая 00:55
автор: Артем Спиридонов

Голубев – перед матчем «Уфа» – «Зенит»: Очки нужны нам как воздух

Матч начнется 8 мая в 14:00 мск.

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором его команда примет чемпиона России питерский «Зенит».

— Работаем в обычном режиме, готовимся к матчу. Понимаем, что игра очень важна для нас. Очки нужны нам как воздух. Поддержка болельщиков будет очень важна, поэтому надеемся на них. Они нас никогда не подводили. Надеюсь, у нас все получится, и мы наберем очки, — передает слова футболиста официальный сайт уфимской команды.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице с 21 очком. «Зенит» в прошлом туре в третий раз подряд стал чемпионом России, набрав 61 очко после победы над «Локомотивом».

источник: ФК «Уфа»
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