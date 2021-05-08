Голубев – перед матчем «Уфа» – «Зенит»: Очки нужны нам как воздух

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором его команда примет чемпиона России питерский «Зенит».

— Работаем в обычном режиме, готовимся к матчу. Понимаем, что игра очень важна для нас. Очки нужны нам как воздух. Поддержка болельщиков будет очень важна, поэтому надеемся на них. Они нас никогда не подводили. Надеюсь, у нас все получится, и мы наберем очки, — передает слова футболиста официальный сайт уфимской команды.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице с 21 очком. «Зенит» в прошлом туре в третий раз подряд стал чемпионом России, набрав 61 очко после победы над «Локомотивом».