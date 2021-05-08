Тухель – о Гвардиоле: Он превращает любую команду в машину для побед

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

— Если играешь против Пепа, то знаешь, что наступили самые сложные матчи, потому что это тренер лучших команд Европы, и он оставляет свой след и свой стиль игры. Он полон смелости, класса и гибкости. Его команды всегда стремятся победить, он превращает любую команду в машину для побед, — передает слова немецкого специалиста официальный сайт «аристократов».

Матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Челси» начнется сегодня в 19:30 мск.

Напомним, что эти же команды встретятся в финале Лиги чемпионов.

«Горожане» лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии с 80 очками, у «аристократов» 61 балл, с которыми они находятся на четвертой строчке.