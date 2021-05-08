Онана этим летом может перейти в «Арсенал»

25-летний камерунский вратарь «Аякса» Андре Онана может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», об этом сообщает Goal.com.

Голкипер в настоящее время отбывает годичную дисквалификацию, так как в его моче обнаружены следы фуросемида.

Онана подал апелляцию на это решение, и если Спортивный арбитражный суд ее удовлетворит, то «канониры» летом попытаются заполучить камерунца в свой состав.

Нидерландский клуб хочет получить 14 миллионов евро за игрока.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Онана провел 20 матчей, в девяти из которых отстоял на ноль.