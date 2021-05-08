Сергей Кирьяков: Считаю, что «Спартак» должен разбираться с «Химками»

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы «Спартака» на итоговое второе место в турнирной таблице РПЛ в нынешнем сезоне.

После 28 туров красно-белые располагаются на второй строчке, набрав 53 очка. Подопечные Доменико Тедеско опережают идущий третьим «Локомотив» на одно очко.

– Если «Локомотив» не оправится от тяжелого удара в игре с «Зенитом», то «Спартак» может стать серебряным призером уже в этом туре. Потому что «Динамо» нужны очки, динамовцы стремятся в еврокубки, они будут играть на победу. «Спартак» на финишной прямой чуть впереди, и с «Химками» он должен разбираться. Если не обыграют «Химки», какая тогда тут Лига чемпионов? – цитирует Кирьякова портал Rusfootball.

Напомним, что «Локомотив» сыграет с «Динамо» 8 мая, а матч между «Спартаком» и «Химками» состоится 10 мая.