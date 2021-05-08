Гаттузо и Зидан могут возглавить «Ювентус»

Руководство «Ювентуса» определилось с кандидатурами на пост главного тренера команды в следующем сезоне.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб рассматривает вариант с подписанием контракта либо с Зинедином Зиданом, возглавляющим «Реал», либо с Дженнаро Гаттузо, который близок к уходу из «Наполи».

Отмечается, что президент «бьянконери» Андреа Аньелли отдает свое предпочтение французскому специалисту, однако основной проблемой является высокая зарплата тренера – 12 миллионов евро за год. В данной ситуации Гаттузо является более приемлемым вариантом для команды.

На данный момент «Ювентус» возглавляет Андреа Пирло, тренирующий клуб с августа прошлого года. Под его руководством «старая синьора» одержала 30 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

В нынешнем сезоне туринцы занимают третье место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков.