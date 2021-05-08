«Интер» претендует на Паредеса

Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес все ближе к тому, чтобы покинуть французский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Calcio Mercato, 26-летнего аргентинца намерен приобрести «Интер», заинтересованный в усилении своей средней линии по окончании текущего сезона.

Ранее появилась информация, что хавбек не входит в планы главного тренера парижан Маурисио Почеттино на сезон-2021/22.

Паредес присоединился к «ПСЖ» в январе 2019 года, перейдя из «Зенита» за 40 миллионов евро. В общей сложности на счету футболиста 88 матчей, в которых он забил два гола и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.