Агент Клаудинью подтвердил интерес «Зенита» к его клиенту

Агент Луис Фернандо Гарсия, клиентом которого является атакующий полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо, прокомментировал возможный переход его подопечного в «Зенит».

Ранее стало известно, что помимо петербургского клуба, футболистом интересуются «Рома» и «Лейпциг». Трансфер игрока может состояться летом 2021 года.

– Интерес от «Зенита» к игроку есть. Запросов от клуба пока не было, но проводились консультации по возможному трансферу, – цитирует агента Sport24.

24-летний Клаудинью выступает за бразильскую команду с сентября 2019 года. В общей сложности он отыграл 117 матчей, забил 32 гола и отдал 22 ассиста. Действующий контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 8,5 миллионов евро.