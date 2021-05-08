«Шеффилд Юнайтед» потребует 40 миллионов евро у клубов АПЛ за полузащитника Берге

Опорный полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге близок к уходу из команды.

По информации Yorkshire Live, на 23-летнего норвежца претендуют «Арсенал» и «Эвертон». Отмечается, что руководство «клинков» готово отпустить своего футболиста за 40 миллионов евро.

Напомним, Берге перешел в «Шеффилд» в январе 2020 года из «Генка». В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил один гол и отдал один ассист. Контракт игрока действует до лета 2024-го.

Добавим, что за сборную Норвегии полузащитник отыграл 24 встречи и забил один гол.