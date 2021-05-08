СМИ: Зелимхан Бакаев может перейти в «Динамо» по окончании сезона

Атакующий полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может перейти в другой клуб РПЛ в летнее межсезонье.

Согласно информации «Спорт-Экспресс», 24-летнего россиянина собирается приобрести «Динамо». Зимой руководство бело-голубых вело переговоры по переходу футболиста, однако тогда команды не смогли прийти к соглашению.

Бакаев является воспитанником академии «Спартака». Игрок потерял место в стартовом составе во второй половине текущего сезона – на счету хавбека 26 матчей, в которых он забил один гол и отдал семь ассистов. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2022 года.

Добавим, что портал Trasfermarkt оценивает стоимость Бакаева в шесть миллионов евро.