Карпов – о матче с «Краснодаром»: ЦСКА все равно, с какой командой играть. Мы потеряли много очков

Защитник ЦСКА Вадим Карпов дал комментарий перед матчем против «Краснодара» в 29-м туре РПЛ.

«Для нас сейчас все равно, с какой командой и против какого тренера играть. Мы потеряли гораздо больше очков, чем планировали, цель - шесть набранных баллов в последних двух матчах сезона», - приводит слова футболиста пресс-служба армейцев.

Примечательно, что противостоять красно-синим будет их бывший главный тренер Виктор Гончаренко, который ныне работает в краснодарском клубе.

Добавим, матч ЦСКА – «Краснодар» состоится сегодня, 8 мая. Начало игры – в 19:30 (мск).