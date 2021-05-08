Кулибали может перейти в «Барселону»

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Как утверждает испанское издание El Mundo Deportivo, каталонский клуб считает 29-летнего сенегальца отличным вариантом для усиления своей оборонительной линии. Отмечается, что неаполитанцы хотят выручить с продажи игрока около 50-60 миллионов евро.

Помимо «сине-гранатовых», на футболиста претендуют клубы АПЛ – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Напомним, что Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года. В общей сложности он отыграл 283 матча, забил 11 голов и отдал пять ассистов. Его контракт действует до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 50 миллионов евро.