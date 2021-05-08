«Барселону», «Реал» и «Ювентус» могут исключить из еврокубков на два года

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут пропустить два ближайших сезона еврокубков.

Как сообщает COPE, УЕФА может исключить их после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая. По информации источника, на дисквалификации команд настаивает президент УЕФА Александер Чеферин.

Отмечается, что данная ситуация не коснется клубов, официально объявивших о выходе из Суперлиги.

Напомним, проект турнира был приостановлен из-за резкой критики со стороны УЕФА, ФИФА и всей футбольной общественности.

Добавим, что на сегодняшний день Суперлигу покинули: «Арсенал», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Тоттенхэм» и «Челси».