«Барселону», «Реал» и «Ювентус» могут исключить из еврокубков на два года

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Франция - Лига 1 14:00 Нант 0 Бордо 0 П1 2.00 Х 3.40 П2 4.10
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Вюрцбургер Кик 0 Оснабрюк 0 П1 2.85 Х 3.40 П2 2.50
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Зенит 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 2.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Фортуна 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.48 Х 4.30 П2 7.20
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Гройтер Фюрт 0 Карлсруэ 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Блэкберн Ровер 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.85 Х 3.80 П2 4.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Кардифф Сити 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 14:30 Дерби Каунти 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.80 Х 4.00 П2 4.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Ковентри Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Уотфорд 0 Суонси Сити 0 П1 1.98 Х 3.60 П2 4.00
Англия - Премьер-лига 14:30 Лидс Юнайтед 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 2.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Куинз Парк Рей 0 Лутон Таун 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Престон Норт Э 0 П1 2.33 Х 3.30 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Бристоль Сити 0 Брентфорд 0 П1 5.50 Х 4.20 П2 1.62
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Сток Сити 0 П1 1.67 Х 4.20 П2 5.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Барнсли 0 Норвич Сити 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.46
Англия - Чемпионшип 14:30 Рединг 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.96 Х 3.80 П2 3.80
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Леванте 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Болонья 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.10
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Наполи 0 П1 6.20 Х 4.80 П2 1.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Рубин 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.38
Англия - Премьер-лига 17:00 Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
Испания - Примера 17:15 Барселона 0 Атлетико М 0 П1 1.82 Х 3.80 П2 4.70
Португалия - Сегунда 17:30 Фейренсе 0 УД Оливейренсе 0
Болгария - Первая лига 17:45 Лудогорец 0 Локомотив Пл 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Лорьян 0 П1 1.42 Х 5.10 П2 7.30
Португалия - Сегунда 19:00 Бенфика Б 0 Ковильян 0
Аргентина - Примера 19:00 Годой-Крус 0 Банфилд 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.06
08 мая 11:34
автор: Владислав Корегин

«Барселону», «Реал» и «Ювентус» могут исключить из еврокубков на два года

С подобной инициативой выступил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут пропустить два ближайших сезона еврокубков.

Как сообщает COPE, УЕФА может исключить их после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая. По информации источника, на дисквалификации команд настаивает президент УЕФА Александер Чеферин.

Отмечается, что данная ситуация не коснется клубов, официально объявивших о выходе из Суперлиги.

Напомним, проект турнира был приостановлен из-за резкой критики со стороны УЕФА, ФИФА и всей футбольной общественности.

Добавим, что на сегодняшний день Суперлигу покинули: «Арсенал», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Тоттенхэм» и «Челси».

источник: COPE
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Названа дата презентации нового мощного и просторного кроссовера Haval JolionКонсоли PlayStation 5 могут получить замену процессора 7-нм на 6-нмБитва гибридов что выбрать Пежо 5008 или Тойота RAV4 HybridВратарь женской сборной России о ночах любви перед матчамиЧтобы описать Роднину, Тарасова выбрала слово из 4-х буквОбнаженная Николаева запечатлелась в джакузи
У сборной России на ЧМ-2021 будет необычный вратарь. Родился в Болгарии, в КХЛ не играл, а в НХЛ попал из Финляндии
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной на стартующем 21 мая 2021 года чемпионате мира в Риге.
Доктор Зло, Клинт Иствуд и «эксклюзив» от Карлеса Пуйоля. Прогнозы на матчи «Локо», ЦСКА и «Барселоны»
Эксперт Евгений Медведь, капперка Виолетта Золотая Ставочка, ведущий Луис Альберто и бывшая звезда каталонского суперклуба делятся соображениями относительно главных футбольных матчей 8 мая: между «Локомотивом» и «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром», а также «Барселоной» и «Атлетико».
«Гончаренко победит ЦСКА в Москве — 2:0 или 2:1». Прогноз Ловчева на знаковый матч 29-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром», который состоится в Москве 8 мая.
«Провал в Питере — исключение». Ловчев объяснил, почему «Локомотив» уверенно победит «Динамо» в дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на столичное дерби, которое состоится 8 мая в рамках 29-го тура РПЛ.
Вратарский вопрос перед ЧМ-2021: Шестеркина могут не отпустить из Нью-Йорка, поэтому болеем против «Далласа»
Очередная кадровая проблема возникла у хоккейной сборной России перед ЧМ-2021.
Россия золотая. Глава 1. Как наши хоккеисты выиграли ЧМ-1993 в год штурма Белого дома
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ первый – о золоте-1993 в Германии.
Нагучев ставит на Заболотного и Головина, Орзул — на красно-синих из Москвы, Барселоны и Парижа. Битва полов #9
"Плеймейкер" представляет девятый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Уравнение с четырьмя известными. Кто в сборной России на ЧМ-2021 заменит Шипачева
«Плеймейкер» разобрался в том, как национальная команда справится с потерей из-за травмы своего капитана Вадима Шипачева.
29-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
7 - 10 мая пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 29-м туре.
«Спартак» к викториям поведет Витория? Что за тренера сватают в народную команду на 100-летие
Чем ближе окончание сезона в РПЛ, тем чаще всплывают все новые и новые варианты в вопросе главного тренера «Спартака».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика