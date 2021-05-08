Бубнов считает «Локомотив» фаворитом матча с «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» сыграет против «Динамо».

Напомним, что игра между клубами состоится 8 мая на «Арене Химки». Начало встречи – в 16:30 мск.

– Прогноз: 1:0. Обе команды проиграли в прошлом туре, причем «Локомотив» очень болезненно. Но все-таки железнодорожники поопытнее соперника и для них слишком многое на кону, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

В данный момент подопечные Марко Николича занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. В прошлом туре железнодорожники потерпели разгромное поражение от «Зенита» (1:6), проиграв впервые за последние девять матчей чемпионата.

Что касается «Динамо», то бело-голубые располагаются на седьмой строчке, добыв 46 очков. Отставание команды Сандро Шварца от зоны еврокубков составляет шесть баллов.