«Челси» хочет вернуть Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может вернуться в состав «Челси».

Как утверждает Bild, 28-летний египтянин входит в шорт-лист лондонской команды на усиление атакующей линии в летнее трансферное окно.

Помимо игрока «мерсисайдцев», «аристократы» рассматривают приобретение Эрлинга Холанда («Боруссия Д») и Ромелу Лукаку («Интер»).

Напомним, Салах защищал цвета «Челси» в период с 2014 по 2016 год. За это время он отыграл 19 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста. При этом лондонцы дважды отдавали футболиста в аренду – в «Рому» и «Фиорентину».

К «Ливерпулю» форвард присоединился летом 2017 года. В общей сложности на счету игрока 123 гола и 45 результативных передач в 198 встречах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 110 миллионов евро.